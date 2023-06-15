Бойова авіація та далекобійні ракети: у Бундестазі закликають Захід піти ва-банк

Для успішного контрнаступу Україна має зараз отримати бойову авіацію та ракети далекого радіусу дії, зокрема, німецькі ракети Taurus, американські ATACAMS та більшу кількість британських Storm Shadow. Захід має піти ва-банк та передати Україні все, що можливо, для якнайшвидшого звільнення українських територій. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат німецького Бундестагу від ХДС/ХСС, член Комітету з міжнародних відносин Родеріх Кізеветтер.

«Необхідно поставити Україні ракети великої дальності, щоб гарантувати можливість завдавати високоточних ударів углиб окупованої території. Для успішного контрнаступу важливо, щоб Україна випереджала ситуацію, тобто була у військовому відношенні здатна компенсувати кількісний недолік в особовому складі та техніці на полі бою якістю. Цього можна досягти лише при постачанні систем озброєння, які дозволяють Україні знищувати російські лінії постачання далеко за лінією фронту, тим самим відрізаючи агресора та розчищаючи поле бою для українських сухопутних військ», — заявив політик.

За його словами, крім того, потрібна підтримка військ, які ведуть наступальні дії, з повітря.

«Таким чином, необхідно забезпечити можливість проведення повноцінної загальновійськової операції, у тому числі із застосуванням авіації. Це означає, що. якщо ми хочемо досягти успіху, винищувачі та системи дальньої дії, такі як крилаті ракети Taurus, збільшення кількості поставок Storm Shadow та постачання безпілотників дальньої дії, про що вже оголосила Великобританія, артилерійські ракети дальньої дії та ATACMS, мають бути доставлені одразу», — додав Кізеветтер.

Політик наголосив, що для досягнення успіху партнери України мають піти ва-банк.

«Поставити все, що Україна може застосувати у битві і що послужить визволенню української території», — підсумував Родеріх Кізеветтер.

Нагадаємо, 13 червня в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України заявили, що російські війська замінували та системно підривають малі гідротехнічні споруди на територіях, де ведуть контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, 25 травня російська окупаційна влада підірвала дамбу Карлівського водосховища в Донецькій області.

А в ніч на 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Україна охарактеризувала цей теракт як найбільшу технологічну катастрофу в Європі за останні десять років.

8 червня було підірвано дамбу між селами Переможне та Чорноземне у Запорізькій області.

11 червня збройні сили росії підірвали греблю біля населеного пункту Новодарівка на кордоні Донецької та Запорізької областей.

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