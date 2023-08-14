Пробіглася без топу: Ксенія Мішина здивувала Карпати оголеними грудьми

Українська акторка Ксенія Мішина, яка відпочивала у Карпатах в компанії фіналіста другого сезону «Холостячки», телеведучого Максима Тарапати, назнімала багато контенту для своїх підписників, і тепер почала ділитись ним у соцмережах.

Деякі з фото і відео навіть приголомшили аудиторію, адже виявилися аж надто відвертими.

В ньому Ксенія спочатку вона усміхається в камеру, а потім повертається спиною, біжить та знімає топ, під яким немає спідньої білизни. Сексуальності такому задуму додало довге розпущене волосся Ксенії, що майоріло на вітрі.

Відео хоча й гаряче, але викликало різні емоції в підписників Мішиної.

Звичайно, частині аудиторії телеведучої ролик сподобався — це в основному колеги Мішиної.



«Дуже прикольно. Красива, впевнена в собі жінка», «Сексуальна, шалена, вільна», «Це суцільний кайф!» Ксюша, це розрив!" — пишуть вони.

В той же час багато хто з українців вказують на те, що зараз війна, гинуть люди, тому такі відео не зовсім доречні. І якщо Ксенія зараз у розквіті сил і сповнена творчої наснаги, то, можливо, їй варто подумати над тим, щоб підтримати наших захисників своїми концертами, спілкуваннями, чи просто донатами, як це роблять Вакарчук, Серга та багато хто з її колег, адже на те, щоб «бігати голою», багато фантазії не потрібно. А у жінки з її бекграундом вже повинна з'явитись громадянська позиція.



Відзначимо, що незадовго до відпустки актриса потрапила до лікарні під крапельниці. За її словами, вона серйозно отруїлася.

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