Смерть дипломата: у Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України

У Вірменії, влада якого наблизилася до визнання Нагірного Карабаха частиною Азербайджану, трагічно загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко.

Він очолював українську дипломатичну місію в країні, повідомили в МЗС України.

Повідомляється, що дипломат потонув в озері Севан.

Трагедія сталася 13 серпня увечері. Під час чергування рятувальники помітили у воді за 25 м від берега чоловіка, який зник під час плавання. Вони підпливли до цієї ділянки, витягли його з глибини приблизно 1,5 м і доправили на берег на моторному човні.

Проте врятувати Сенченка не вдалося. Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть.

У МЗС відмічають, що Олександр Сенченко розпочав свою роботу в МЗС у 2003 році. Протягом своєї дипломатичної кар’єри він працював на різних посадах в апараті Міністерства у Першому територіальному управлінні, Департаменті євроатлатничного співробітництва та нових викликів, Департаменті секретаріату міністра та Шостому територіальному управлінні, а також направлявся в довготермінові відрядження до закордонних дипломатичних установ України в РФ, Азербайджанській Республіці та Республіці Вірменія.

«Міністерство закордонних справ України висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого у зв’язку з цією непоправною втратою», — відзначають у міністерстві.

Нагадаємо, два роки тому у Києві на дачі на Осокорках знайшли тіло дипломата Віктора Крижанівського, який був спецпредставником України з придністровського врегулювання. У МЗС заявили про нещасний випадок.

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