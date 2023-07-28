Дали задню: Харлан після скандалу повернули на чемпіонат світу (відео)

Міжнародна федерація фехтування (FIE) оперативно відреагувала на скандал із усуненням української шаблістки Ольги Харлан від подальшої участі в чемпіонаті світу, що проходить у Мілані, за відмову потиснути руку представниці країни-терориста росіянці Анні Смірновій.

Буквально наступного дня виконавчий комітет FIE скасував дію чорної картки для Ольги, що дозволяє взяти участь у командних змаганнях, які стартують на світовій першості 29 липня. У федерації врахували, що українська фехтувальниця діяла відповідно до ковід-протоколу, який актуальний на ЧС-2023, і мала право не подавати руку суперниці.

Також, незважаючи на те, що Харлан не зможе продовжити свій виступ в індивідуальних змаганнях, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) висловив готовність виділити нашій співвітчизниці додаткове місце на Іграх у Парижі, якщо вона не зможе самотужки пробитися туди. «З огляду на вашу унікальну ситуацію, МОК виділить вам додаткове квотне місце на ОІ в Парижі у разі, якщо ви не зможете пройти кваліфікацію за період, що залишився», — йдеться в офіційному листі за підписом президента організації Томас Баха.

«Це саме той момент, коли не бачиш надії, відчуваєш нестерпний біль та розпач, думаєш, що залишився зовсім один. А потім встає ціла багатомільйонна країна Героїв на твій захист і змінює все у твоєму житті, — розмістила Ольга емоційне послання своїм шанувальникам у Instagram. — Я знала чим ризикую, але не очікувала, що це сколихне усе українське суспільство і всі долучаться до боротьби разом зі мною! Те що, відбувається зараз, точно увійде в історію. Це щось неймовірне. Дякую кожному з вас! Дякую кожної організації моєї любої України, хто став поруч зі мною! Дякую кожному, хто долучився та зробив свій важливий внесок в це рішення — НОК, Мінспоспорту, Вадиму Маркович Гутцайту у спілкуванні з FIE та МОК. Українські та міжнародні медіа, які розповсюдили максимально інформацію! Десятки тисяч неймовірних українців, які словами підтримки та своїм шаленим тиском, подіяли на те, що зараз сталося… Ви всі, мої любі, стали за мене, ДЯКУЮ кожному! А наші бійці ЗСУ — то взагалі любов! Назавжди!«

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що країни-терористи точно не будуть представлені на Олімпіаді в Парижі.

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