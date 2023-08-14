Готують псевдовибори на окупованій Луганщині: СБУ викрила групу колаборантів

Служба безпеки України (СБУ) встановила особи 15 колаборантів, які здійснюють підготовку псевдовиборів до місцевих окупаційних органів рф на тимчасово захопленій частині Луганщини (як відомо, нині на Сватівському напрямку тривають запеклі бої).

Серед ворожих поплічників — керівники «виборчої комісії лнр», а також представники територіальних осередків кремлівської партії «єдина росія» та інших думських політичних сил, констатують у спецслужбі.

За одним із сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року.

Під час незаконного голосування мають «обрати» «депутатів» псевдопарламенту «лнр», а також «советов» так званих «муніципальних утворень».

Нині колаборанти сформували так звані «територіальні виборчі комісії», які мають фальсифікувати «явку виборців» та підсумки «голосування», а також займаються облаштуванням «виборчих дільниць», підбирають та інструктують «персонал», проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів.

За викритими фактами слідчі Служби безпеки розпочали кримінальні провадження за ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»).

Раніше шестеро із циї фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року.

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у липні Галицький районний суд Львова виніс вирок громадянину України, який воював на стороні окупантів фейкової «лнр».

144

Читайте нас у Facebook та Instagram