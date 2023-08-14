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Ворог має перевагу у боєприпасах та кількості стволів: офіцер розповів про ситуацію навколо Бахмуту

15:27 14 серпня 2023
Боєць ЗСУ веде вогонь

На Бахмутському напрямку продовжуються запеклі бої з російськими окупантами, які перевершують ЗСУ в кількості артилерійських засобах та засипають територію снарядами, які випускалися ще до початку Другої світової війни.

Про це в ефірі «Апострофа TV» розповів заступник командира батальйону НГУ «Свобода» Володимир Назаренко.

«У Бахмуті ситуація напружена. Ворог має перевагу у боєприпасах та кількості стволів. По всьому східному напрямку він намагається порвати лінії оборони. При цьому його ресурси майже безмежні. Використовуються навіть снаряди, які були вироблені до Другої світової війни», — розповів Назаренко.

Боєць додав, що Сили оборони поки що утримують лідерство в технологіях, особливо у сфері безпілотників, електроніки, радіорозвідки. Але Україні конче потрібні поставки ще більшої кількості сучасного обладнання, яке дозволить успішно боротися із застарілою зброєю ворога.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутський напрямок ворог перекидає додаткові сили, щоб спробувати втримати свої позиції. Тим часом втрати росіян вже перевищують «цифри» радянської армії під час війни в Афганістані.

Нині ж, за даними Генерального штабу ЗСУ, окупаційне військо втратило вбитими вже 254 380 своїх військових.

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