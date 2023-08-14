Щодня поширювали до 70 фейків про війну: у Києві затримали двох пропагандисток

Після нещодавнього затримання в столиці вчителя київського ліцею, який вихваляв путіна, кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві ще двох поплічниць ворога, які працювали на росіянина Олександра Зеніна — головного редактора прокремлівського порталу «Вся Тверь».

За його вказівками фігурантки щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж і Телеграм-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні, розповіли в СБУ.

Насамперед зловмисниці масово «розганяли» дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони. Для цього створили і самостійно адміністрували мережу проросійських Телеграм-каналів та спільнот у фейсбуці, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів.

Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних «методичок».

За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тис. у гривневому еквіваленті.

За наявними даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві.

За даними слідства, колаборантками виявились дві безробітні мешканки Києва, які шукали роботу копірайтера на фріланс-біржах. Таким чином вони і потрапили у поле зору Зеніна.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборанток.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисниць вилучено комп’ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів.

Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»).

Нагадаємо, у липні група російських пропагандистів, яка прибула у «відрядження» на окуповану частину Запорізької області, потрапила під обстріл ЗСУ у Запорізькій області. Тоді один з них загинув.

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