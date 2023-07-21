Колишній вчитель київського ліцею вихваляв путіна та закликав українців «відкошувати» від армії

Співробітники СБУ затримала чергового проросійського агітатора, який є колишнім учителем київського ліцею.

Як повідомили у спецслужбі, зрадник виправдовував збройну агресію рф проти України, повторював наративи кремля в етерах російських медіа, а також під час спілкування серед своїх знайомих.

Колишній викладач одного з ліцеїв Києва пропагував серед своїх колишніх учнів ідеї священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст.

Також він намагався нав’язувати постулати рашизму під авторством російського псевдоісторика Євгена Спіцина, який заперечував існування України як суверенної держави.

Крім того, ворожий пропагандист схиляв знайомих громадян призовного віку «відкошувати» від служби у лавах Сил оборони і вихваляв очільників кремля.

На Харківщині також викрито прокремлівського агітатора, який брав участь у постановочних сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації регіону.

Тоді він проживав у захопленому на той час населеному пункті і «роздавав» інтерв’ю прокремлівським інформагентствам, в яких називав війну в Україні «громадянським конфліктом».

Також в цих сюжетах він добровільно закликав українських захисників скласти зброю на користь країни-агресора.

Після звільнення регіону зловмисник «заліг на дно» і таким чином сподівався уникнути правосуддя.

Зловмисникам загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила сімох російських інтернет-агентів.

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