«Двійника в Туреччину надсилати не треба»: в Анкарі зробили цікаву пропозицію щодо перемовин з путіним

Президент росії володимир путін у режимі відеоконференції провів нараду з постійними членами Ради безпеки країни-терористки незважаючи на погане самопочуття. Про це йдеться в Telegram-каналі «Генерал СВР», який неодноразово повідомляв про поганий стан здоров’я диктатора. За інформацією автора ресурсу, після основної частини наради путін продовжив спілкування в закритому форматі і у вузькому складі. Диктатор-вбивця поскаржився на відсутність прогресу в переговорах із президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим щодо створення «газового союзу», в який президент росії намагається втягнути Казахстан і Узбекистан.

Напередодні російське міністерство закордонних справ всерйоз спантеличило путіна, доповівши диктатору про деталі перемовин щодо його ймовірного візиту до Анкари.

«Турецька сторона, обговорюючи перспективи зустрічі путіна і Ердогана на території Туреччини, зробила цікаву пропозицію, — повідомляє Telegram-канал. — Турки практично прямим текстом заявили, що якщо президент росії через погіршення стану здоров'я не зможе прибути в Туреччину з візитом, то „двійника“ надсилати не треба, це може бути розцінено як образу, краще тоді організувати зустріч у росії, але особисто з путіним і без всяких підмін. Мовляв, президент Туреччини все розуміє і готовий на такий варіант. Така заява збентежила путіна, і він до вечора неділі так і не ухвалив жодного рішення».

На вихідних, додає автор телеграм-каналу, путін почувався погано, нарад не проводив і приймав лише доповіді та ліки. Особисті зустрічі президента рф обмежилися лікарями і кількома близькими людьми.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Ердоган послухався путіна і звинуватив Захід у краху зернової угоди.

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