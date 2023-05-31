Стан різко погіршується: ексгенерал розвідки рф про здоров’я путіна

Нещодавно вночі президент росії володимир путін викликав чергових медиків. Незважаючи на пізній час, лікарі вже за кілька хвилин були у президента. Диктатор поскаржився на сильний тремор правої руки, посмикування верхньої повіки правого ока і сильне запаморочення. Про це пише telegram-канал «Генерал СЗР», який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки рф. Він стверджує, що стан здоров'я російського президента стрімко погіршується.

«На момент прибуття медиків президент був при здоровому глузді і зміг чітко описати симптоми, які його турбували, проте вже за кілька хвилин під час огляду лікарем путін впав у ступор, втупившись в одну точку, почав видавати язиком цокання та пристукувати п'ятою правої ноги по підлозі, водночас у нього продовжувався сильний тремор правої руки і він моргав правим примруженим оком. Лікарі спробували вкласти президента, але президент чинив опір, і цю спробу залишили, вирішивши попередньо зв'язатися з лікарями-неврологами та іншими фахівцями».

Поки зв'язувалися і консультувалися, стан президента рф дещо змінився, він перестав цокати язиком, почав щось нечленороздільно говорити і, не звертаючи уваги на тих, хто перебуває в кімнаті, спробував попрямувати до виходу.

«путіна зупинили біля дверей і примусово підвели до ліжка і поклали, зробивши внутрішньом'язову ін'єкцію, після чого президент уже не намагався встати, а просто лежав, втупившись в одну точку на стелі. Через приблизно сорок хвилин путін заснув. Лікарі підключили його до апаратури і контролювали показники до ранку».

Повідомляється, що вранці диктатор-вбивця прокинувся в нормальному стані і не міг згадати, що було після того, як до нього прибули вночі медики.

«Це не вперше, коли путін впадає в подібний стан, але раніше подібні інциденти траплялися рідко і щоразу викликали серйозні побоювання у людей з ближнього кола, в плані можливостей президента контролювати ситуацію на людях і брати участь у заходах».

Раніше «ФАКТИ» писали, що путін стане більш нестабільним, вважає колишній британський розвідник Крістофер Стіл.

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