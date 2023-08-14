У Іспанії знову визнали Крим російським: про що йдеться

Інформаційний простір Іспанії, яка підтримує нашу країну у війні проти росії, опинився в центрі уваги через пропагандистські дії в ЗМІ. Так, іспанська телерадіокомпанія RTVE повторно опублікувала мапу, на якій Крим позначено як частину росії. На це звернули увагу в Ассоціаціїукраїнців в Іспанії.

«Від початку окупації Криму росією в 2014 році, російська пропаганда активно впроваджується в іспаномовний інтернет-простір. Протягом дев'яти років окупації та подальшого масштабного вторгнення в Україну російські інформаційні джерела продовжують спроби спотворити сприйняття іспанців на події в Україні. Одним із таких прикладів такої практики є ситуація з включенням Криму до складу рф у підручниках, наданих іспанськім школам. У 2021 році видавництво Edelvives випустило підручник, у якому Кримський півострів визнано частиною росії. Тоді це викликало бурхливі обговорення та обурення в суспільстві», — говорять в Асоціації.

Там також звертають увагу на позицію іспанського уряду. Голова уряду, Педро Санчес, 28 серпня 2022 року заявив: «Іспанія знову рішуче засуджує необґрунтовані акти агресії, серед яких виокремлюється тимчасова окупація Кримського півострова, коли її незаконні дії являють собою кричущі порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини».

Підтримка України з боку Іспанії виражається не тільки в словах. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 130 тисяч українців знайшли притулок в Іспанії, також надано значну гуманітарну допомогу та фінансову підтримку, спрямовану на стабілізацію ситуації.

Проте RTVE стикається з критикою за порушення офіційної позиції Іспанії через створення пропагандистського матеріалу, що суперечить політичним установкам країни. Об'єднання українців в Іспанії KRAI та інші об'єднання висловили своє занепокоєння і невдоволення з приводу таких матеріалів.

«Цей черговий кричущий випадок підкреслює складність балансування між свободою преси та повагою до міжнародних норм. Медіа, включно з державними, мають бути обізнані про те, як їхній контент може впливати на сприйняття глобальних подій, таких як вторгнення і окупація росією території України», — наголошують в Асоціації.

У зверненні Асоціацій українців в Іспанії до RTVE та уряду наголошують на необхідності поваги до офіційної позиції України та підтримки її територіальної цілісності.

«Якщо уряд Іспанії не вживе активних заходів щодо впливу на RTVE і не змусить канал переглянути свою інформаційну політику, то суспільство може відповісти на це своїми масовими діями. Асоціації українців в Іспанії, разом з іншими співчуваючими громадянами, закликатимуть до масової громадської активності, щоб привернути увагу до цієї проблеми і показати, що неувага до офіційної позиції та порушення української територіальної цілісності залишаються неприпустимими. Це може стати важливим кроком у захисті міжнародних норм і забезпеченні об'єктивності в медійному відображенні глобальних подій», — прокоментували в Ассоціації українців в Іспанії.

Нагадаємо, Іспанія передала Україні танки Leopard.

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