Іспанія виділить Україні допомогу на 55 млн євро і обіцяє довгострокову підтримку

Глава уряду Іспанії Педро Санчес, який прибув у суботу, 1 липня, до України, виступив у Верховній Раді і зазначив, що його країна, як головуюча в ЄС, буде підтримувати український народ. Як відомо, нині в ЄС, зокрема вивчають можливість конфіскувати на користь України заморожені російські активи.

Про це пише El Mundo.

«Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців», — сказав він.

Виступ Санчеса депутати вітали оплесками

Санчес наголосив, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку з боку Іспанії. Він оголосив про виділення нового пакету допомоги на 55 млн євро. З них 51 млн надійде через Світовий банк для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні. Решта піде на відновлення шкіл.

«Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни», — сказав прем'єр.

Санчес також приділив увагу членству України в НАТО. Він підтримав створення Ради Україна-НАТО.

«Ми наближаємося до саміту НАТО у Вільнюсі, який продовжить зобов'язання, взяті нами минулого року в Мадриді. Іспанія підтримує сприяння політичній участі України через створення Ради Україна-НАТО, куди вас уже запрошують як повноправного члена», — сказав він.

Очільник іспанського уряду в Раді

Крім того, іспанський прем'єр наголосив, що ЄС продовжує підтримувати Україну, яка відстоює європейські цінності у війні з рф.

«Європейський Союз був створений для запобігання новим війнам. Ми вирішили об’єднатися, бути „єдними в різноманітності“, і це зробило нас сильнішими. Європа з вами, а ви єдині з Європою», — додав прем'єр.

Відзначимо, що Іспанія починає головувати в Раді ЄС, тому мета візиту Санчеса — підтвердити підтримку України з боку Іспанії та Європейського союзу.

Фото facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/

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