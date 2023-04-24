Окупантам приготуватись: Іспанія передала Україні перші танки Leopard

Іспанія відправила перші шість з десяти обіцяних основних бойових танків Leopard для України. По телебаченню було показано, як танки старішого типу 2А4 завантажували на корабель у порту міста Сантандер на півночі Іспанії. Крім того, було завантажено 20 легких броньованих транспортних машин. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вже оголосив про швидку доставку перших танків Leopard, які з 2012 року були виведені з експлуатації і законсервовані на складі поблизу Сарагоси. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke.

Вони були капітально відремонтовані та протестовані для використання в Україні. Протягом останніх тижнів 55 українців пройшли підготовку в Іспанії в якості членів екіпажу і технічного персоналу на танках Leopard. Ще чотири танки будуть доставлені пізніше.

Загалом в Іспанії є 347 танків Leopard. З них 108 належать до старішого варіанту 2А4 і 239 — до новішого типу 2А6, який в Іспанії називають 2Е. Однак поки що Іспанія не хоче передавати Україні жодного з цих нових, більш потужних танків. Вони потрібні для власної оборони.

Нагадаємо, в Німеччині українці завершили підготовку на основних бойових танках.

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