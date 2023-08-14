«Було боляче»: співачка Angela розповіла про нерозділене кохання

Попри війну, українські музиканти продовжують створювати якісний контент. Цей сингл є класичною гітарною акустичною баладою, яких сьогодні в ефірі майже немає. Трек Angela записала у співпраці із друзями — Андрієм Парфеновим і Дмитром Димовим, з якими й раніше співпрацювала.

За словами артистки, він присвячений темі розставання та розповідає про відчуття, пов’язані зі складностями розірвання стосунків, які стали приносити лише біль.

«Я дуже пишаюсь цією роботою. Нам вдалось зробити якісний, чесний та красивий трек. Лірична героїня моєї пісні — незалежна і впевнена в собі дівчина, якій непотрібні хлопці з незрозумілими намірами. Дуже прогресивна,— розповідає співачка. — Спочатку я не збиралася її випускати, тому що вона дуже сильно відрізняється від того, що я зазвичай пишу. Але моя команда вмовила мене вийти із зони комфорту».

Цей трек співачка не релізила півтора року, а потім взяла і виклала його частину в ТікТок.

«І він несподівано залетів в Україні. Я досі чую від людей: «Вау, це такий крутий трек, у ньому точно щось є». Нині кліп на пісню вже можна переглянути у ютуб. У мене на нього величезні плани! — ділиться артистка. — Дуже багатьом слухачам, як старим, так і новим, ця пісня влучила прямо в серце. Коли сама його слухаю вже згодом, думаю: «Як ти це зробила? Наскільки тобі було боляче».

Коли Angela писала пісню, для неї це було, як визволення душі і як зняття важкого вантажу з серця, що давить на її плечі. Текст пісні «Відпусти» торкає щось дуже особисте у душах слухачів. Для виконавиці текстова складова пісень дуже важлива.

Новий відеокліп на представлену нещодавно композицію про кохання, про потреби, про проблеми, про відчуття, про радощі та горе «Відпусти» вже доступний на ютуб.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що героями нового кліпу Олі Полякової стали українські захисники. А співачка MamaRika розчулила новою піснею.

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