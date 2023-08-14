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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

18:47 14 серпня 2023
Військовий вантаж

Сполучені Штати Америки (США) виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів. Від попередніх він відрізняється не стільки сумою, як джерелом коштів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

«Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу», — заявив держсекретар.

За словами Блінкена, до пакета вартістю 200 млн доларів, входять:

  • боєприпаси для ППО;
  • артилерійські снаряди;
  • протитанкові засоби;
  • додаткове обладнання для розмінування.

«Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно», — підкреслив Блінкен.

Відзначимо, що попередній пакет на 400 млн доларів включав різноманітне озброєння від розвідувальних міні-дронів Black Hornet до бронетранспортерів та ракет для HIMARS і Patriot.

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