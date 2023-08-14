Залучення багатства за допомогою ритуалу «Грошова дев’ятка» в останній молодик літа 16 серпня

Через два дні, 16 серпня, на небі з'явиться незвичайний і загадковий молодик, попереджають астрологи.

Молодий Місяць зійде 16 серпня 2023 року о 12:38 за київським часом, у знаку Лева. Але його вплив буде відчутним ще цілих три дні потому. Повітря буде пронизане таємничою силою, оскільки цього разу Місяць сховається від очей, але його вплив залишиться. Для того, щоб залучити удачу, гармонію, матеріальний достаток і навіть знайти дорогу до справжнього кохання, необхідно скористатися особливим ритуалом під назвою «Грошова дев'ятка».

Він використовує енергію місячного світла, яка дарує можливість насититись справжніми коливаннями і допомагає прочистити свій внутрішній світ.

А оскільки Лев «розкручує» наше життя, то особливий вплив числа «9» сприяє збагаченню.

Відповідно до назви обряду «Грошова дев'ятка» творчим актом стає зображення цієї цифри.

Її потрібно зобразити на папері або будь-якому іншому матеріалі. Можна викапати краплями воску на воді. Ще один спосіб — зобразити дев'ятку на зап'ясті — знаменитий симоронський обряд.

Загадкові слова для створення магії не знадобляться: достатньо промовити свої бажання дев'ять разів. Якщо цифра намальована на шкірі, намагайтеся зберегти її хоча б кілька днів. А якщо у вас вона намальована на папері, то сховайте аркуш в затишному місці, доки виконання мрії не підійде ближче.

Під час проведення ритуалу саме 16 серпня рекомендується скористатися відтінками червоного та помаранчевого кольорів Лева, а також золотистим кольором як символом шляхетності.

А якщо ваші бажання зосереджені у фінансовій сфері, зверніть також увагу на відповідні поради астрологів на поточний тиждень.

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