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Події

Кадировці та дагестанці влаштували стрілянину в Запорізькій області: понад 20 убитих, — Генштаб ЗСУ

9:08 15 серпня 2023
Михайлівка

В окупованій росіянами частині Запорізької області сталася перестрілка між окупантами з російського Дагестану та кадировцями. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«В населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами ролика за участю високопоставленого кадирівського командира сталася словесна суперечка між кадирівцями та дагестанцями, під час якої обидві сторони конфлікту відкрили один по одному вогонь із стрілецької зброї. В ході сутички одному з окупантів було нанесено поранення несумісні з життям, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї. Внаслідок бойового протистояння, успіх в якому отримали дагестанці, з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Командира кадирівського підрозділу покарали відправленням на передові позиції», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно сім місцевих жителів стали жертвами перестрілки між п'яним кадировцем та російськими військовими під Маріуполем.

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