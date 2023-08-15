Росія не планує відновлювати окуповані території, це тактика випаленої землі, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росія не має намірів відновлювати тимчасово окуповані території і хоче перетворити їх у всеросійське сміттєзвалище.

«росія немає жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України. Реальністю є тільки інформаційна бутафорія.

Мета — перетворення ТОТ на «сіру зону» перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя. Неможливість перемогти Україну військовим шляхом обертається намаганнями компенсувати військові неспроможності тактикою «випаленої землі».

росія не планує відновлення роботи підприємств на ТОТ України з метою їх включення до економічної та енергетичної системи рф. Планується ще не зруйновані підприємства довести до критичного стану в тому числі для можливості використання об’єктів критичної інфраструктури в якості «технологічної зброї» для створення максимальних перешкод наступальним діям СОУ.

Тільки повна деокупація ТОТ — гарантія економічної та соціальної трансформації", — написав він у Facebook.

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