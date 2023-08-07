Окуповані території перетворять на велике звалище сміття з росії: стало відомо про новий кремлівський «проект»

В росії, яка веде повномасштабну війну проти України, уряд придумав чергову корупційну схему розкрадання коштів на тимчасово окупованій території. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Так, уряд країни-агресорки опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. гідно з документом, москва планує витратити 1.3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

«Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на сміттєзвалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території рф. Заявлені 1.3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств на ТОТ. А кошти будуть відмиті через підставні компанії підконтрольні особисто главі уряду рф мішустіну. Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття. Ключове — встигну розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій!» — йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Як писали «ФАКТИ», днями на території окупованого Джарилгацького національного природного парку кілька днів тривала пожежа. Окупанти навіть не намагалися її загасити.

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