«Окупанти забрали його життя, осиротили його донечок»: на війні загинув боєць артилерійського дивізіону

У Адамівці на Вінниччині провели в останній шлях військовослужбовця Руслана Скалецького. 1 серпня під час виконання бойового завдання в Пологівському районі на Запоріжжі, в результаті ворожого артилерійського обстрілу, воїн отримав важкі поранення. Цього ж дня, після евакуації до Запорізької обласної клінічної лікарні його життя трагічно обірвалося від отриманих бойових травм, повідомляє Гайсинська міська територіальна громада. Бійцю назавжди 45 років…

«Руслан мав золоті руки, був справним землеробом, механіком, працював на тракторі та комбайнах у місцевого фермера. Цілими днями проводив час на сільськогосподарських угіддях та професійно справлявся з технікою. Був справжнім господарем у своїй родині, главою родини та люблячим батьком своїм донечкам. Його основним захопленням в житті була рибалка у любу пору року. Від цього він отримував неабияке душевне задоволення та релаксував після важкої роботи в полях».

Чоловіка мобілізували кінці грудня 2022 року. Військову службу проходив на посаді солдата — старшого техніка самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону 118-тої окремої механізованої бригади.

«Та на жаль, 1 серпня 2023 року, ворожі окупанти забрали його життя, осиротили його донечок Діанку та Улянку, зробили вдовою дружину Наталю і забрали сина у матері».

Кілометри живого коридору шани вибудувалися уздовж дороги, де проходила похоронна процесія. Літніми квітами односельчани всипали шлях герою від його рідної домівки до сільського цвинтаря. Рідним вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь солдата пролунав трикратний стрілецький салют…

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