«Супроводжуватиме абсолютне везіння»: відомий астролог назвав три знаки зодіаку, які точно розбагатіють у серпні

Відомий екстрасенс Макс Гордєєв, який раніше давав прогноз щодо перебігу війни в Україні, назвав три знаки зодіаку, яким у серпні зірки сприятимуть в усіх фінансових справах.

«Протягом усього місяця їх супроводжуватиме везіння в усіх грошових справах: чи то нові проєкти, чи то організація власного бізнесу, чи то вкладання в якісь справи, угоди, іпотека, продажі, купівлі… Перед ними відкриваються всі двері, всі можливості збагатитися і вирішувати добре фінансові питання. Річ у тому, що у серпні ці знаки перебувають під впливом транзиту Сонця у знак Лева та Меркурія у знак Діви. Перша ігресія забезпечить цим знакам щерді подарунки Всесвіту. Тобто, надасть унікальний шанс розбагатіти. Друга — наділить рішучістю виконати ці шанси», — переконує астролог.

За його словами, золота серпнева трійця — Лев, Водолій та Діва.

Фінансовий прогноз на поточний тиждень для всіх знаків зодіаку читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

488

Читайте нас у Facebook та Instagram