Став схожим на Залужного: Ектор Хіменес-Браво здивував радикальною зміною іміджу

Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який став суддею дванадцятого сезону проекту «МастерШеф», здивував радикальною зміною іміджу. Він вирішив оновити зачіску та повністю позбувся волосся. Як відбувалося гоління голови в перукарні, Ектор показав в інстаграмі.

«Ніби пасує, а ви що думаєте? Як вам мій новий імідж?» — поцікавився шеф-кухар у шанувальників.

Фоловери були здивовані несподіваним вчинком Хіменеса-Браво. В коментарях прихильники вподобали зміни зовнішності та висловили свої враження.

Вони пишуть, що нова зачіска дуже пасує Ектору та робить його схожим на Валерія Залужного чи на Він Дізеля.

«Незвично Вас бачити таким, але Вам личить!

Став схожий на Залужного.

Дуже стильно та незвично», — пишуть під відео.

А ведучий Григорій Решетнік натякнув в коментарі, що так Ектор готується до нового сезону шоу «Холостяк».

Проте іншим користувачам мережі такі зміни не сподобалися. Пишуть в коментарях, що зачіска додає Ектору віку та зовсім не пасує йому.

«Навіщо? Поверніть волосся негайно на місце.

З волоссям краще було…

Ви набагато старішим виглядаєте. Де та гарна попередня стрижка?

Це не ви! Вам зовсім не пасує, кажу, як перукар! Харизма не та», — пишуть в коментарях.

Раніше Оля Полякова змінила імідж в новому кліпі.

Також зірка «Дизель Шоу» Яна Глущенко показала експеримент із зачіскою.

Фото instagram.com/hectorjimenezbravo

91

Читайте нас у Facebook та Instagram