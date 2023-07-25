Оля Полякова заінтригувала зміною іміджу в новому кліпі

Популярна співачка Оля Полякова, яка раніше пригрозила судом виданню за образливу публікацію про її старшу доньку, здивувала зміною іміджу в новому кліпі.

Співачка каже, що цей образ є для неї непритаманним, а робота — має символічне значення.

Режисером відео став Алан Бадоєв. Це його перший кліпом від початку повномасштабного вторгнення. Раніше Бадоєв відмовлявся знімати для артистів, поставивши під сумнів своє повернення до роботи над музичними відео.

«Сьогодні такий класний ранок. Сьогодні я вперше за півтора року вирушив на знімальний майданчик. Будемо робити щось дуже красиве для Олі Полякової. Думали щось маленьке відзняти, але вийшло трішечки мінімалізм по-бадоєвськи», — прокоментував режисер.

Раніше Оля Полякова випустила кліп «Танцюю, як в останній раз».

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що українка Таню Муіньо зняла вражаючий кліп для Гаррі Стайлза.

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