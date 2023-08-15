У Митрополита УПЦ Павла (Лебідя), якого екстрено шпиталізували напередодні у кардіологічне відділення, інфаркт.

«За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду», — повідомив адвокат Микита Чекман.

Нагадаємо, що навесні цього року Павло отримав підозру за виправдовування агресії росії в Україні. Митрополита відправили під домашній арешт, потім — у СІЗО з правом внести заставу у 33 мільйонів гривень. Гроші (близько 900 тисяч доларів) були внесені і він вийшов на волю.

Фото з Вікіпедії

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