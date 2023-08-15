37.04 / 37.67 40.67 / 41.51
Київ: +31
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Медики підтвердили інфаркт у терміново прооперованого митрополита УПЦ Павла, — адвокат

15:13 15 серпня 2023
Паша-Мерседес

У Митрополита УПЦ Павла (Лебідя), якого екстрено шпиталізували напередодні у кардіологічне відділення, інфаркт.

«За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду», — повідомив адвокат Микита Чекман.

Нагадаємо, що навесні цього року Павло отримав підозру за виправдовування агресії росії в Україні. Митрополита відправили під домашній арешт, потім — у СІЗО з правом внести заставу у 33 мільйонів гривень. Гроші (близько 900 тисяч доларів) були внесені і він вийшов на волю.

Фото з Вікіпедії

172

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Патрони в руках бійця

Рада розгляне закон про мобілізацію українців, які «не готові воювати»

Виїзд королівської родини

Хоче назавжди залишатись герцогинею: Меган Маркл приголомшила Чарльза III своїми вимогами

Виплати

Виплати у вересні: в Кабміні розповіли, хто отримає додатково до пенсії 700 грн

Фінансовий гороскоп

Рибам — якісний відпочинок, Терезам — вдалі переговори, Близнюкам — матеріальна винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень з 14 до 20 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту