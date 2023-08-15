Це могла бути ракета: у справі про катастрофічний вибух у Махачкалі з'явилася несподівана версія (відео)

Влада Дагестана заявляла, що під час вибуху на автозаправці у Махачкалі загинули 35 людей, ще 105 людей постраждали, проте ці цифри можуть бути більшими.

Місцевий телеграм-канал «Утро Дагестан», посилаючись на свої джерела в прокуратурі, повідомляє, що може йтися про понад 70 жертв, проте влада це приховує.

Зараз з'явилася версія про те, що на території автосервісу нібито зберігалося 100 (!) тонн селітри, яка і вибухнула. Втім, активно обговорюється й інша версія — «приліт» російської ракети.

«Найпопередніший аналіз говорить про те, що з боку Каспійської флотилії було випущено ракету в несправному стані… Цим можна пояснити, що частина ракети потрапила в СТО, а частина, яка здетонувала, — у приміщення через дорогу навпроти заправки», — не виключають автори каналу.

У мережу виклали відео, на якому показано величезну вирву на місці надзвичайної події.

Автори каналу також нагадують про те, що незадовго до НП з аеродрому в Олен`ї злітали 8 бомбардувальників, «з яких жоден не зробив постріл, вони розгорнулися і полетіли — причиною може бути якась несправність».

«Ми, „Утро Дагестан“, схиляємося від самого початку до версії про несправну ракету. Саме така версія найбільш логічно пояснює різнорідність кількох вибухів, голосове підтвердження про ракету, потужність вибуху та інформацію про „бавовну“ в Каспійську буквально в цей час», — йдеться у повідомленні.

Цілком робочою назвав цю версію колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов: «Ми ж пам`ятаємо, як російська авіація вже губила бомби на Білгород, наразі черга Дагестана. Невдовозі там ще візитівку Яроша знайдуть, щоб „заплутати“ сліди…»

Слід зазначити, що російські військові літаки летять із аеродромів у бік Каспійського моря, коли завдають ударів по Україні. Нагадаємо, що у ніч проти вівторка, 15 серпня, рашисти запустили 28 ракет різного типу.

Фото — скріншот

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