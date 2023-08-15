Виправити персональні дані у Реєстрі застрахованих осіб можна самостійно: у ПФУ пояснили, як це зробити (відео)

Помилки в особистих даних у Реєстрі застрахованих осіб (РЗО), за яким після 2004 року розраховується страховий стаж та зарплата робітників при призначенні пенсії, можна виправити через вебпортал Пенсійного фонду України.

Як пояснюють у ГУ ПФУ в Донецькій області, виправити можна:

Прізвище, ім’я, по батькові на поточний момент;

Дату народження, місце народження;

Стать, громадянство;

Серію та номер паспорта, дату видачі, ким виданий паспорт;

Номер телефону, адресу місця проживання.

«У разі виявлення неточностей персональних даних громадяни мають можливість подати анкету застрахованої особи для внесення зміни/уточнення даних в РЗО не виходячи з дому, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що людина, яка вийшла на заслужений відпочинок, але потім знов працевлаштувалася, має про це повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів. У разі відсутності в Реєстрі застрахованих осіб даних про факт працевлаштування, людина має надати до Пенсійного фонду документи, що підтверджують відповідні відомості. Якщо цього не зробити, пенсіонера можуть попросити повернути державі частину пенсії.

Фото Pixabay

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