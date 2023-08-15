Запрошують рідні: в яких містах відбудуться концерти до 55-річчя Кузьми «Скрябіна»

«Назва „Шампанські очі“ у всіх на слуху, адже концерти, які започаткували батьки Кузьми разом з VINIL Concert agency, відбувалися вже двічі, а цьогоріч подія вперше відбудеться у Києві. Це буде особлива дата, адже у 2023-му Кузьма святкував би свій ювілей — 55 років», — діляться спогадами організатори VINIL Concert agency. Нагадаємо, що росіяни вкрали пісню Кузьми «Мам».

У виконанні Київського академічного муніципального духового оркестру цього вечора звучатимуть улюблені хіти «Скрябіна».

Диригентом буде маестро Микола Лисенко (молодший), праправнук відомого композитора.

Заспівають також найкращі пісні Андрія Кузьменка і зіркові гості. Концерти до 55-річчя Андрія Кузьменка також відбудуться в інших містах, зокрема 17 серпня, у день народження співака відбудеться фестиваль у Львові, а 20-го — хіти «Скрябіна» прозвучать в Одесі.

Кузьма — один з найяскравіших та незабутніх українських музикантів. Він не лише писав пісні, які ставали шалено популярними серед публіки, а й вмів передати через них важливі ідеї та почуття.

«Кумир для мільйонів, символ епохи, але водночас простий і свій чувак для кожного! Його пісні стали народними і співаються серцем і душею мільйонів українців по всьому світу! І для нас він завжди живий, поки лунають його хіти! Не пропустіть найособливішу подію літа!» — запрошують на подію організатори VINIL Concert agency.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірки переспівали хіт Кузьми, тепер у ньому згадуються Ірпінь, Чернігів та інші міста, що постраждали від війни.

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