«Холодильників та пральних машин їм мало»: русня вкрала пісню Кузьми «Мам»
Росіяни намагаються знищити українські міста, мирних жителів, історію, грабують удома та вивозять із окупованих територій усе, що під руку потрапить, вони вже не вперше привласнюють і пісні. Рашисти посягнули на хіт легендарного Кузьми «Мам», похабно переробили слова та змонтували відео-пропаганду.
Ведучий Слава Дьомін опублікував черговий «шедевр» із мережі.
«Рашисти вкрали пісню Скрябіна „Мам“. Вже холодильників та пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як завжди, гівняно», — обурився журналіст.
Раніше українські артисти розповідали, що рашисти створили з їхніми будинками. Вони пограбували будинок Ірини Білик під Києвом.
Розгромили все в хаті та побили машину Саші Зарицької.436
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter