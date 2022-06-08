«Холодильників та пральних машин їм мало»: русня вкрала пісню Кузьми «Мам»

Росіяни намагаються знищити українські міста, мирних жителів, історію, грабують удома та вивозять із окупованих територій усе, що під руку потрапить, вони вже не вперше привласнюють і пісні. Рашисти посягнули на хіт легендарного Кузьми «Мам», похабно переробили слова та змонтували відео-пропаганду.

Ведучий Слава Дьомін опублікував черговий «шедевр» із мережі.

«Рашисти вкрали пісню Скрябіна „Мам“. Вже холодильників та пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як завжди, гівняно», — обурився журналіст.

Раніше українські артисти розповідали, що рашисти створили з їхніми будинками. Вони пограбували будинок Ірини Білик під Києвом.

Розгромили все в хаті та побили машину Саші Зарицької.

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