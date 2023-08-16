«Швидкість — важливий фактор»: Лінднер виступає за поставку Taurus в Україну

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вважає можливим і бажаним якнайшвидше постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

«Я сподіваюся і думаю, що це можливо, — заявив він в інтерв'ю газеті Bild з нагоди свого візиту до Києва. — У війні, що триває, швидкість також є важливим фактором, маю на увазі триваючий український контрнаступ».

Він особисто «симпатизує попиту на крилаті ракети», продовжив Лінднер. Передумовою для цього є «координація з союзниками і збереження наших власних можливостей для національної оборони». Крім того, Німеччина не повинна стати стороною у війні, підкреслив міністр фінансів.

«Якщо ці три критерії будуть дотримані, то таке рішення може бути прийняте. Моє єдине побажання, щоб ми прийняли це рішення швидко».

Водночас Крістіан Лінднер не взяв на себе прямих зобов'язань щодо позитивного рішення по запиту України на крилаті ракети Taurus.

«У мене є симпатія до подальшої підтримки, але ми будемо вирішувати це в рамках існуючих процедур. Тут також немає розбіжностей з канцлером Олафом Шольцем, який в ефірі телеканалу ZDF висловив застереження щодо постачання Taurus. Ніхто у федеральному уряді не хоче зволікати з такими рішеннями».

Нагадаємо, що політики з правлячих партій та опозиції вимагають надати українським збройним силам систему озброєння, придатну для знищення бункерів і захищених командних пунктів на відстані до 500 кілометрів.

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