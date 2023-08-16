Робота в Бельгії: близько 80% українських біженців не можуть знайти роботу

Українські біженці, які рятуючись від війни опинилися у Бельгії, можуть продовжити свій статус до березня 2024 року. Однак близько 80% біженців, зареєстрованих у бельгійських агентствах з працевлаштування, не можуть знайти роботу. Перешкодою є незнання мови та невизнання кваліфікації, повідомляють бельгійські ЗМІ.

Майже 20 000 українців у Бельгії зареєстровані в агентствах з працевлаштування Actiris, Forem або VDAB. Але лише кілька тисяч з них знайшли роботу, повідомляє газета Le Soir.

З 72 000 українських біженців у Бельгії близько 20 000 офіційно зареєстровані як такі, що шукають роботу. Діти та люди похилого віку складають майже 40% біженців. Проте за даними Le Soir, близько 80% біженців, зареєстрованих у бельгійських агентствах з працевлаштування, не мають доступу до бельгійського ринку праці.

«Незалежно від регіону, українці стикаються з однаковими перешкодами у пошуку роботи: спочатку мова, потім визнання кваліфікації» — йдеться у виданні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українці втрачають статус UKR у Польщі та як можна цьому запобігти.

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