Українці втрачають статус UKR у Польщі: як можна цьому запобігти

Офіс омбудсмена в Польщі отримує численні скарги від біженців з України на втрату статусу UKR, який необхідний зокрема для отримання грошової допомоги. Цей статус мають особи, які не виїжджали з Польщі більше, ніж на 30 днів. Виїзд на термін більше 30 днів призводить до втрати статусу UKR і його автоматичної зміни на статус NUE (означає втрату прав, передбачених спеціальним Законом про допомогу громадянам України — Авт.). Відсутність статусу UKR приводить, серед іншого, до втрати права на медичне обслуговування, пільги чи соціальну допомогу та інших прав, передбачених спеціальним законом про допомогу громадянам України. Скарги свідчать про те, що громадяни України втрачають статус UKR, незважаючи на повернення до Польщі з України протягом 30 днів. Вони дізнаються про це випадково, наприклад, коли призупиняють виплату допомоги по ZUS, пояснює Міністерство внутрішніх справ Польщі.

«Щоб не втратити статус UKR, біженці з України під час кожного в'їзду до Польщі повинні вказувати причиною в’їзду військові дії на території України та пред'являти електронний документ diia.pl.

Інакше в'їзд такої особи до Польщі фіксується у звичайній системі в'їзду прикордонників, а не тій, яка призначена для військових біженців з України. Статус UKR може бути відновлений автоматично, коли громадянин України повідомляє під час прикордонного контролю в якості мети в'їзду евакуацію з території України", — пише МВС у своїй відповіді на лист омбудсмена щодо скарг громадян України.

Причиною помилкової зміни статусу UKR на NUE може бути те, що прикордонники фіксують дату від'їзду українців з Польщі, а дати повернення вже немає. Статус UKR можна відновити, якщо особа підтвердить, що перебування за кордоном тривало менше 30 днів. Проте на практиці часто трапляється, що прикордонники не ставлять штампи в паспортах громадян України, які мають електронний документ diia.pl. Через це їм важко довести, що вони не залишали Польщу більше ніж на 30 днів.

Головний штаб Прикордонної служби надіслав лист керівникам підрозділів Прикордонної служби Польщі, вказавши на абсолютну необхідність ретельного визначення в ході прикордонного контролю мети в'їзду до Польщі громадян України та членів їх сімей., зокрема, прийняття рішень щодо використання ними повноважень, наданих їм законом про допомогу.

Водночас польська влада планує спільно з посольством України в Польщі провести інформаційну кампанію для підвищення обізнаності українських біженців про те, як вони можуть безперервно зберігати статус UKR.

Раніше «ФАКТИ» писали, що за інформацією Мінреінтеграції, українці, які виїхали за кордон, можуть подавати заяви на призначення пенсії поштою.

90

Читайте нас у Facebook та Instagram