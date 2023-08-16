Виробництво під землею: в СБУ розкрили деталі виготовлення морських дронів і показали їх атаку на Керченський міст

Українські морські дрони — це унікальна розробка Служби безпеки України. Вони виготовляються на підземному виробництві на території України.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк у коментарі CNN.

За його словами, розробкою морських надводних дронів займається СБУ без участі приватних компаній. Спецслужбі допомагають цивільні інженери та IT-фахівці, а виробництво дронів знаходиться під землею.

«Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів», — сказав Малюк.

Голова СБУ зазначив, що саме українські дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також корабель «Оленегорский горняк» і нафтовий танкер SIG.

За його словами, морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні, були названі SeaBaby, тобто «Морський малюк». Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Безпілотники, які пошкодили російські кораблі, мали по 450 кілограмів бойової частини. Фрагмент їх удару по мосту показали журналісти.

Малюк наголосив, що всі спецоперації СБУ є законними, а західні партнери не беруть участі в їх проведенні.

Нагадаємо, у серпні СБУ провела дві унікальні операції у Чорному морі. Так, вночі 4 серпня надводний морський дрон атакував десантний корабель «Оленегорский горняк» у бухті Новоросійська. За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель. Вже наступного дня, 5 серпня, у районі Керченської протоки морський дрон вдарив по нафтовому танкеру SIG, який перевозив пальне для російського флоту. Спецоперацію провела Служба безпеки України спільно з ВМС.

58

Читайте нас у Facebook та Instagram