Колишній гравець низки російських клубів та збірної недокраїни Андрій Соломатін похвалився, що перебуває в Україні в зоні так званої «спеціальної військової операції» у складі одного з бойових загонів.



«У зоні СВО перебуваю з липня, — розповів Соломатін в інтерв'ю пропагандистському каналу „Матч ТВ“. — Давно вже виношував цю ідею. Важко сказати, що саме стало ключовим. Скоріше це сукупність певних факторів. Сумнівів не було, бо я був певен: мене підтримають у цьому питанні. Однозначно був налаштований на те, щоб офіційно стати бійцем загону „Еспаньйола“, де зібрані фанати різних клубів, хоча хлопці казали, що я й так із ними вже давно, бо регулярно їздив до них».

Напевно, футболісту дуже не сподобався період, проведений в Україні за час ігрової кар'єри (у 2005-му росіянин зіграв 9 матчів у складі «Оболоні», але не допоміг «пивоварам» уникнути вильоту з вищої ліги та повернувся до своєї країни), якщо він вирішив приїхати вбивати наших співвітчизників

«Я був першим легіонером в історії клубу, — так згадував Соломатін період виступів за «Оболонь». — І поїхав туди, щоби стати вільним агентом. А для цього потрібно було залишити нашу лігу. Відсотків 30, скажімо так, не дуже тепло ставилися до мене. У чому це виявлялося? Ну це не найбагатша команда. І я міг дозволити собі трохи більше, ніж решта хлопців. Може, заздрість чи щось інше давалося взнаки, але я періодично чув слово «москаль» .

Додамо, що також в активі Соломатіна 13 матчів у складі збірної рф та участь на ЧС-2002 у Японії та Південній Кореї, де він відіграв три поєдинки. Незважаючи на всі успіхи на футбольному полі, після завершення кар'єри не зміг знайти себе у футболі — і ось тепер, мабуть, вирішив заробити гроші зі зброєю у руках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона Європи з кіокушинкай-карате росіянина Сергія Увицького вбили на Донбасі.

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