Переконайтеся, що плодоніжка висохла: як вибрати стиглий кавун

Мабуть, всі чекають сезон кавунів, адже їх можна вважати символом літа. Кавуни не тільки чудові на смак, але й допомагають схуднути. Тож як правильно вибрати кавун? Постукати? Понюхати? Потрясти? За допомогою цих трьох простих прийомів ви можете дізнатися, чи кавун вже стиглий, чи, можливо, навіть занадто стиглий, пише Bayern.

Постукайте по кавуну кісточками пальців. Якщо ви почуєте глухий звук, значить, кавун стиглий. Якщо має жовту пляму — він торкався землі в полі під час дозрівання і, швидше за все, буде більш стиглим, ніж кавун без жовтої плями. Однак якщо пляма має інтенсивно жовтий колів, то кавун перезрілий.

Стиглі кавуни важчі, ніж кавуни того ж розміру, але не зовсім стиглі. Якщо ви виявили на кавуні плодоніжку, переконайтеся, що вона висохла і більше не виглядає зеленою і свіжою, тому що тоді кавун був зібраний, саме коли він дозрів. В принципі, кавуни все ще можуть дозрівати при кімнатній температурі в домашніх умовах, але за даними Центру консультування споживачів, кавуни, які дозрівають в полі, набагато ароматніші.

Ви також можете визначити, чи дозрів кавун, коли розрізаєте його. Між м'якоттю і шкіркою є білий обідок. Чим вужчий обідок, тим стигліший кавун. До речі, білий обідок теж можна їсти: за даними Баварського центру захисту прав споживачів, у цій частині містяться такі цінні речовини, як вітамін В6 і С.

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