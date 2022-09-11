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Книга рецептів

Салат з кавуна, фети та фісташок: для тих, хто хоче швидко схуднути і смачно їсти

20:33 11 вересня 2022
Салат з кавуна

Саме тепер кавуни найстигліші й найсмачніші. Їсти їх можна, не рахуючи калорій, бо від них не станеш товстим — у 100 г лише 38 ккал. До того ж кавун наповнює шлунок і дає можливість забути про голод, а ще — сечогінний, що теж знижує масу тіла. Ми звикли їсти кавун просто скибками, але з нього можна приготувати багато цікавих страв, однією з яких, каже кулінарка Ольга Черкевич, є швидкий та корисний салат.

Інгредієнти:

  • 250 г кавуна,
  • 100 г сиру фета,
  • сік з ½ лимона,
  • 2 ч. л. меду,
  • 2 ч. л. фісташок,
  • листя свіжої м'яти

Приготування:

З м'якоті кавуна вибрати зернята, нарізати кубиками. Такими самими кубиками накраяти фету.

Фісташки підсушити на пательні.

Змішати лимонний сік з медом.

Викласти в салатницю кавун, зверху — сир фета, залити соусом, посипати фісташками та свіжою м'ятою.

Читайте також: Прощаємось із теплим літечком: ресторатор Дмитро Борисов поділився рецептом кавуна на грилі з мациком та козячим сиром

Раніше дієтологиня розповіла, чим небезпечний надлишок кавуна в раціоні.

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