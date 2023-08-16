Вже цієї осені: Латвія планує підключитись до перевезення українського зерна

Голова правління Національної державної залізничної компанії Латвії Ріналдс Плявнієкс сказав місцевим ЗМІ, що раніше скептично ставився до можливостей перевезення українського зерна залізницею через його країну. І вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо, тому що потрібно проводити дві перевалки. Але наразі, додає він, технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес перевалки може бути набагато оперативнішим, зазначає Delfi.

«Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна, — заявив Плявнієкс. — Через Латвію за рік можна буде перевезти від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна».

Він також зазначив, що державна залізнична компанія може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

Кремль оголосив про небажання продовжувати угоду в середині липня, пояснивши це невиконанням частини домовленостей, що зачіпають інтереси рф. Після цього російські війська почали регулярно обстрілювати портову інфраструктуру Одеси, Ізмаїла та інших міст України.

24 липня литовська влада направила до Єврокомісії лист із пропозицією використовувати порти на Балтійському морі як альтернативний шлях експорту зерна з України. У Клайпеду та інші порти пропонується перенести й санітарний контроль, який зараз проводять на українсько-польському кордоні.

«Морські порти країн Балтії мають великі можливості з перевалки сільськогосподарської продукції — 25 млн тонн на рік тільки по зерну», — йдеться в листі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Захід у краху зернової угоди.

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