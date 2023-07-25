«Барбі-лихоманка» триває: Loboda і Гордєєв вбралися у рожеве, а Оля Полякова навідріз відмовилась перевдягатися
Майже відразу після прем'єри у Лос-Анджелесі фільму «Барбі» з Марго Роббі та Раяном Гослінгом по всьому світу стала поширюватися «Барбіманія»: дівчата і молоді жінки одягаються так, як героїня фільму, а також намагаються придбати схожі аксесуари.
Як починалася «Барбі-істерія» в США, показала Аліна Гросу, що зараз знаходиться в Америці.
Через декілька днів «Барбі-лихоманка» проявилася і в Україні.
Зокрема, не пройшла повз неї 29-річна «Міс Україна Всесвіт"-2022 Вікторія Апанасенко, яка приміряла на себе фірмовий ляльковий образ «Барбі». На фото у соцммережі дівчина позує на рожевому дивані в одязі рожевого кольору, підперта подушками, серед яких є і рожеві.
«Hi, Barbie», — підписала фото Апанасенко.
І отримала у відповідь безліч рожевих сердечок.
Крім того, з'явитися у образі Барбі забажав навіть екстрасенс Макс Гордєєв.
Не втрималася від спокуси стати «Barbie-girl» і співачка Світлана Лобода.
На відміну від всіх вищевказаних співачка Оля Полякова відмовилась «грати в Барбі-гру».
«Я стільки раз була „Барбі“, що не хочу гратися в ці перевдягання», — сказала вона в ролику у своєму акаунті в соціальній мережі.
Певно, в Олі були якісь не дуже приємні враження від того, що вона була Barbie-girl, вбо ж вона ще не зовсім прокинулась, коли записувала відео.
Але решта українців з нетерпінням чекає, хто ще з наших зірок відважиться витупити в образі Барбі.
А те, що так неминуче станеться, можна не сумніватись.
Нагадаємо, «Барбі» стала справжнім кінобумом. Зйомки фільму обійшлися в 145 млн доларів. Шалений дохід приносить не тільки сам фільм, а й усе, що пов'язано з лялькою Барбі. Її продажі різко зросли в усьому світі. Також величезний дохід отримують продавці жіночого одягу і взуття, які швидко зорієнтувалися і запустили цілу серію товарів у рожевій колірній гамі.67