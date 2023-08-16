Нещодавно одружився: 27-річного Дмитра з Луцька вбила російська ракета
15 серпня від удару російських ракет по території заводу Луцька загинув його співробітник 27-річний Дмитро Сорочук. Про свого випускника розповіли у закладі, де він навчався після школи.
«У 2011−2014 роках Дмитро опанував в училищі професією „Верстатник широкого профілю“, здобув повну загальну середню освіту, а в 2014—2016 роках навчався за спеціальністю „Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях“ і отримав диплом фахового молодшого бакалавра, — повідомляє методична служба ДПТНЗ „Луцьке вище професійне училище“. — Талановитий, дисциплінований, уважний і старанний учень, щирий та вірний друг, чуйний товариш, вродливий юнак, сповнений планів на довге щасливе життя — таким навічно залишиться Сорочук Дмитро в пам'яті педагогів, друзів, одногрупників. Невимовний смуток і біль сповнює душі й серця викладачів, майстрів, працівників ЛВПУ. Держава-агресор знищує цвіт української нації — молодь, забирає життя тих, кого ми навчали, любили, поважали, чиї веселі голоси лунали в аудиторіях та коридорах училища, кого на випускних вечорах з найкращими побажаннями проводжали в доросле життя».
Відомо, що у чоловіка залишились молода дружина та рідні. Менше року тому він створив власну сім'ю, одружився з коханою Марією.
«Нехай світла душа Дмитра знайде тихий вічний спочинок у небесній обителі. Царство небесне! Вічна пам'ять! Смерть російським окупантам! Не простимо, не пробачимо!«
Нагадаємо, під час нічної атаки по Луцьку російські ракети влучили по підшипниковому заводу, який належить SKF — шведській інтернаціональній машинобудівній компанії, найбільшому в світі виробнику підшипників. Внаслідок удару були убиті троє працівників заводу 27, 52 і 55 років. За даними місцевої влади, були поранені ще троє людей, а з-під завалів вдалося врятувати одну людину. В Україні на компанію працює понад тисячу людей, більшість — в Луцьку.80