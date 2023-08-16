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Події

Нещодавно одружився: 27-річного Дмитра з Луцька вбила російська ракета

20:15 18 серпня 2023
Дмитро Сорочук

15 серпня від удару російських ракет по території заводу Луцька загинув його співробітник 27-річний Дмитро Сорочук. Про свого випускника розповіли у закладі, де він навчався після школи.

«У 2011−2014 роках Дмитро опанував в училищі професією „Верстатник широкого профілю“, здобув повну загальну середню освіту, а в 2014—2016 роках навчався за спеціальністю „Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях“ і отримав диплом фахового молодшого бакалавра, — повідомляє методична служба ДПТНЗ „Луцьке вище професійне училище“. — Талановитий, дисциплінований, уважний і старанний учень, щирий та вірний друг, чуйний товариш, вродливий юнак, сповнений планів на довге щасливе життя — таким навічно залишиться Сорочук Дмитро в пам'яті педагогів, друзів, одногрупників. Невимовний смуток і біль сповнює душі й серця викладачів, майстрів, працівників ЛВПУ. Держава-агресор знищує цвіт української нації — молодь, забирає життя тих, кого ми навчали, любили, поважали, чиї веселі голоси лунали в аудиторіях та коридорах училища, кого на випускних вечорах з найкращими побажаннями проводжали в доросле життя».

Відомо, що у чоловіка залишились молода дружина та рідні. Менше року тому він створив власну сім'ю, одружився з коханою Марією.

«Нехай світла душа Дмитра знайде тихий вічний спочинок у небесній обителі. Царство небесне! Вічна пам'ять! Смерть російським окупантам! Не простимо, не пробачимо!«

Теріторія заводу після ракетного удару

Нагадаємо, під час нічної атаки по Луцьку російські ракети влучили по підшипниковому заводу, який належить SKF — шведській інтернаціональній машинобудівній компанії, найбільшому в світі виробнику підшипників. Внаслідок удару були убиті троє працівників заводу 27, 52 і 55 років. За даними місцевої влади, були поранені ще троє людей, а з-під завалів вдалося врятувати одну людину. В Україні на компанію працює понад тисячу людей, більшість — в Луцьку.

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