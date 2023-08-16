З янголятка стала лялечкою: «перевтілення» молодшої доньки Пугачової приємно здивувало шанувальників

Алла Пугачова разом із дітьми та чоловіком відпочиває в Юрмалі. Зіркове сімейство залишило Ізраїль, де настала нестерпна спека, і ніжиться у прохолодному кліматі Прибалтики.

Примадонна вже багато років поспіль привозить сюди сина та дочку, тому стіни місцевої вілли «Марта», який щоразу орендує співачка, були свідками дорослішання Лізи та Гаррі.

Не дивно, що у Пугачової збереглося безліч архівних фото зі спадкоємцями з Юрмали, одним із яких вона і поділилася з підписниками. Алла Борисівна склала колаж зі знімків молодшої доньки: перший зроблений, коли дівчинці не було ще трьох років, а другий — цього літа. Ліза позувала в тому самому місці — біля дверей у будинку, щоб ефект від її перетворення за сім років став особливо помітним.

Таке ж фото опублікував і Максим Галкін.

Минуле і сьогодення Лізи Галкіної

Фанати Примадонни захопилися ідеєю колажу і тим, як Ліза перетворилася з янголятка-малюка в лялечку з білявим волоссям. У Мережі зазначили, що вже зараз помітно, якою красунею дівчинка буде в майбутньому, і зовнішністю вона явно пішла в маму.

«Лялечка! Бог подарував вам справжнє щастя!», «Сонечко», «Які зефірні кучерята. Дівчинка-красуня. Мамина і татова гордість, сила, і підтримка зростає», «Яка дівчинка чарівна… Ніжна, мила!», «Прекрасна в будь-якому віці!», «Як швидко Ліза виросла!», «Яка ж вона красуня росте! Енергія через екран», «Найкрасивіша, найрозумніша дівчинка у світі, як ангел», «Не віриться, що стільки років минуло», — пишуть коментатори.

Нагадаємо, днями Галкін опублікував у себе відео авторства зіркової дружини, героями якого стали він, Ліза і Гаррі, а також донька Христини Орбакайте Клавдія.

Фото instagram.com/maxgalkinru/

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