«Піке був кращим»: Шакіра та відомий репер продовжують провокувати чутки про свій роман (фото)

Після розставання з цивільним чоловіком Жераром Піке відома співачка Шакіра, схоже, вирішила взяти у зрадника «реванш», міняючи чоловіків як рукавички.

Спочатку їй приписували роман з відомим гонщинком, потім — із зіркою NBA, тепер — з популярним канадським репером Дрейком.

Як і попередні коханці, він значно молодший за Шакіру — на 12 років.

Приводом для чуток, пишуть ЗМІ, стала одна з голлівудських вечірок, з якою знаменитості пішли з різницею у кілька хвилин.

Співачка була в помаранчевому топі з глибоким вирізом та джинсах, що підкреслюють фігуру. А Дрейк для виходу вибрав потерті джинси, білу футболку та синій жакет.

Очевидець розповів виданню, що маму двох дітей та 36-річного музиканта бачили, як вони виходили «майже одночасно о 3:25 ночі».

І хоча зірки не сфотографувалися разом, Шакіра щасливо посміхалася місцевим папараці.

Самі Шакіра та Дрейк подібні чутки не коментують.

Звичайно, в фан-групах колумбійської співачки обговорюють нові плітки і радіють, що Шакіра не «поставила на собі хрест» після зради, але трохи жалкують за Піке — адже він був таки справжній красунчик!

Нагадаємо, у липні 46-річна колумбійська суперзірка привернула до себе увагу несподіваним і дуже промовистим вбранням — виконавиця хіта Hips Don't Lie вдягнула білосніжне пальто з написом «NO» об'ємними літерами.

Фото instagram.com/shakira/

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