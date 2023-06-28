«Коли батько лежав у реанімації, я дізналася з газет, що мене зрадили»: Шакіра поділилася деталями найважчого періоду

Знаменита колумбійська співачка Шакіра дала велике відверте інтерв'ю журналу People en Español. Через понад рік після того, як вона й Жерар Піке оголосили про свій розрив, поп-діва вперше розповіла, за яких обставин дізналася про зради Піке та що їй довелося пережити одночасно з цим ударом від коханого чоловіка.

Шакіра дуже сумувала за батьком Вільям Мебараком Шадідом. Співачка називає його своїм найкращим другом. Пандемія коронавірусу позбавила їх можливості бачитися протягом досить тривалого часу.

І ось Шадід вирішив вирушити до дочки та онуків до Барселони. У Мілані йому треба було робити пересадку. Однак коли він прилетів до Італії, стався нещасний випадок. Шадід опинився у лікарні в реанімації.

«Батько вирушив до Барселони, щоб втішити мене. І опинився у лікарні. Я почувалася винною. Моє життя розвалювалося. Людина, яку я любила понад усе в житті, мій батько, уникав мене, коли я найбільше його потребувала. А я не могла ні поговорити з ним, ні побачити його. Мені так потрібна була порада від мого найкращого друга. І в цей тяжкий момент, коли мій батько лежить у реанімації, я дізнаюся з газет, що мене зрадили», — згадує Шакіра.

На щастя, тато вижив. Процес одужання «був дуже важким і повільним».

«Мій батько чудова людина, яка дивує всіх нас своєю силою. Він перехворів на ковід один раз, переніс дві аварії, одну пневмонію та п'ять операцій. І все це у віці 91 рік менш ніж за шість місяців! Мій тато — найяскравіший приклад стійкості, а моя мати була поруч із ним день і ніч. Вони стануть для моїх дітей зразками кохання, терпіння у стосунках, абсолютної відданості та життєрадісності», — зізнається Шакіра.

Співачка впевнена, що життєлюбність батька допомогла їй впоратися із власними проблемами та повернутися до творчості. Через кілька місяців після оголошення про розрив із Піке Шакіра випустила спільну пісню з аргентинським продюсером Bizarrap. Композиція BZRP Music Session #53 стала хітом у всьому світі.

У пісні Шакіра з іронією розповідає, що вона думає про Піке та його нову дівчину Клару.

Наразі співачка працює над новим альбомом. У ньому вона теж хоче розповісти про особисті переживання.

«Я пройшла через заперечення, гнів, біль, прийняття, горе, надію, обман, знову надію, хвилювання. Стільки емоцій та почуттів, які часом здаються змішаними, які, здавалося, не можуть співіснувати у мені одночасно. Я змогла розплутати цей клубок лише завдяки своїм пісням. Вони допомогли мені краще зрозуміти себе», — заявила Шакіра.

Як раніше розповідали «ФАКТИ», папараці Горді Мартін стверджує, що Піке був у відносинах з половиною Барселони, коли жив із Шакірою.

Фото People en Español

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