«NO»: Шакіра в ефектному вбранні привернула загальну увагу

Шакіра відвідала ювілейний показ Viktor & Rolf у рамках Тижня моди в Парижі, присвячений 30-річчю бренду. 46-річна колумбійська суперзірка, яка стала «Жінкою року» за версією Billboard, привернула до себе увагу вбранням, яке говорило багато про що. Виконавиця хіта Hips Don't Lie була одягнена в білосніжне пальто з написом «NO» об'ємними літерами.

Унікальний вінтажний виріб з колекції Viktor & Rolf осінь-зима 2008 року був прикрашений деталями з золотого металу та білого кришталю, що додало йому вишуканого гламуру. Доповненням до образу співачка Шакіра обрала босоніжки на металевій платформі та блискучу сумку. Модниця доповнила свій ансамбль великими сонцезахисними окулярами, а волосся уклала у гладку пряму зачіску.

Коли фотографи робили знімки, Шакіра жваво хитала головою і вимовляла «Ні», додаючи інтригуючий елемент перформансу до свого зовнішнього вигляду.

Шанувальники незабаром опублікували її фото в Instagram, аплодуючи її модному вибору і розмірковуючи про можливий символізм, що стоїть за її вбранням.

«Можливо, це означає, що настав час послухати епічну пісню Шакіри «No», — припустив один з фоловерів.

Інший зазначив, що співачка, можливо, надсилає загадкове послання своєму колишньому, Жерару Піке.

Нещодавно Шакіра розповіла про свій розрив з Піке, висловлюючи своє почуття зради на тлі чуток про його невірність. Це сталося в той час, коли вона хвилювалася за свого батька — Вільяма Мебарака Чадіда, який був госпіталізований та боровся за життя.

«Все сталося в один момент. Мій дім розвалювався на частини. Я дізналася з преси, що мене зрадили, поки мій батько був у відділенні інтенсивної терапії», — поділилася вона з People en Español.

У червні 2022 року стало відомо, що Шакіра дізналась про роман Піке з Кларою Чіа Марті. У пари є спільні сини Мілан, 9 років, і Саша, 7 років. Незважаючи на особисті потрясіння, в центрі уваги Шакіри залишаються її діти.

«Це неймовірно важко, — поділилася вона, розповідаючи про свої зусилля, спрямовані на те, щоб захистити дітей від ситуації, що склалася. — Але потім вони чують щось у школі від своїх друзів або натрапляють на якісь неприємні новини в Інтернеті, і це просто впливає на них, розумієте?»

Раніше «ФАКТИ» писали, що сини Шакіри грають на фортепіано та співають у її новому кліпі.

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