Шакіра, за чутками, зустрічається із зіркою НБА, який молодший за неї на 13 років

Не так давно Шакіра та колишня легенда «Барселони» Жерар Піке вважалися однією з найщасливіших пар у світі. Однак у червні минулого року вони шокували світ, оголосивши про розставання після 11 років спільного життя. Шакіра розповіла про зраду з боку ексзахисника «Барселони», яка стала причиною розриву стосунків. Після розриву з Шакірою Піке почав стосунки з 24-річною Кларою Чіа Марті.

Артистка з того часу не мала жодних стосунків. Однак 46-річну співачку часто пов'язували зі знаменитостями і ходили чутки про побачення з Томом Крузом та автогонником з Британії Льюїсом Хемілтоном.

Але зараз у неї нові стосунки із зіркою НБА Джиммі Батлером, який молодший за неї на 13 років, повідомляють місцеві ЗМІ.

Вони були хорошими друзями протягом тривалого часу. Однак останні повідомлення свідчать про те, що дует вирішив вийти на новий рівень. 33-річного Батлера нещодавно помітили на Вімблдоні, де він сидів за кілька рядів від Шакіри, а потім вони разом пішли до ресторану в Лондоні. 46-річна виконавиця пісні Hips Don't Lie також раніше була помічена, коли вболівала за команду Батлера у фіналі НБА 2023 року. Діти Шакіри, 9-річний Мілан і 7-річний Саша, як повідомляється, також є великими шанувальниками зірки НБА, що може стати додатковим бонусом у їхніх стосунках.

Джиммі Батлер — зірка НБА, який грає за команду Miami Heat. Раніше він грав за Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves і Philadelphia 76ers. Американський професійний баскетболіст має доньку на ім'я Райлі, але його статус — неодружений. Оскільки Шакіра переїжджає до Маямі, новини про їхні стосунки можуть стати цікавими в найближчі дні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Шакіру підозрюють у шахрайстві. В Іспанії проти співачки порушили другу справу.

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