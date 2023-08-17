Перед смертю взялися за руки: 12-річні подружки наклали на себе руки, вистрибнувши з 15 поверху висотки в Києві (відео)

В Україні непоодинокі випадки, коли люди гинуть, падаючи з балконів багатоповерхівок, як це було, наприклад, в Одесі, де загинули мати та дворічна дитина. Але буває й так, що люди таким чином зводять рахунки із життям.

Трагічний випадок стався в Києві, де загинули дві 12-річні дівчинки — тіла подружок виявили на вулиці Михайла Драгоманова. Як повідомляють в столичній поліції, за попередніми даними, дві місцеві мешканки загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки.

«Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події», — йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці розповідали, що дівчатка жили в одному домі. Як пише «Киев Сейчас», дівчата піднялись на 15 поверх і, попередньо, тримаючись за руки, стрибнули. Вони жили в родинах, які були «спокійні та не проблемні»…

Нагадаємо, що серед підлітків була популярною інтернет-гра «Синій кит», яка забрала чимало життів підлітків. Так, у Києві з 6-го поверху стрибнув 10-річний хлопчик.

Фото Pixabay

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