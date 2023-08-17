«Бумеранг існує»: у рф засудили мовчунку Сєдокову за те, що забрала чоловіка із родини

Співачка Анна Сєдокова, яку нещодавно висміяли за інтимні подробиці шлюбу з латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, знову на загал поділилась непростим періодом у сімейному житті. Як пояснила російським ЗМІ артистка, яка замість рідної України обрала криваві рублі, вони з Янісом — дві дуже емоційні людини, тому часто сваряться, але швидко миряться.

«Одне наскакує на інше, коли він пробує мою свободу трохи притиснути. Я трохи іноді його передавлюю, і в нас починається просто ураган. Яніс разів п'ять збирав речі — чотири рази виїжджав із дому, один раз не доїхав. І я хотіла піти, але я не можу залишити дитину, — зізналася 40-річна мовчунка Сєдокова. — Багато в чому всі конфлікти відбуваються від того, що ми раніше багато подорожували, а потім в один момент опинилися удвох в одному місці. Для мене ж важливо іноді побути на самоті, бо через комплекс „хорошої дівчинки“ насамперед думаю про іншу людину, а не про себе. Якщо ми дивимося фільм — неважливо, мій гість це, чоловік чи дитина — я увімкну фільм, який хоче ця людина. Щоб стати на ноги, мені дуже потрібен власний простір. Є великий набір речей, які я люблю робити сама, але не тому, що не люблю когось».

На початку червня Сєдокова спровокувала чутки про розрив із чоловіком. Пара обмінювалася образами в соцмережах, а потім співачка полетіла в Москву, де на зло Янісу розважалася в нічному клубі. Багато хто думав, що подружжя близьке до розлучення, але Сєдокова змусила Яніса лишитись з нею.

Цього разу фоловери знову висловили невдоволення щодо заяв Сєдокової, називаючи її «недалекою» та «школяркою, яка не може висловити думку грамотно». А ще її вважають винною у тому, що Яніс пішов з родини.

«Пам'ятаю її інтерв'ю, де вона розповідала, що ходила з ним в кіно, коли він був ще одруженим. Там така красива дружина була, молода, гарна, спортсменка. Але схоже, що Сєдокова, коли їй хтось сподобається, не звертає уваги, чи людина має родину. Тому і неприємна вона», — писали фоловери співачці.

Інші ж зауважували, що «бумеранг і справді існує».

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ висміяли мовчунку Сєдокову за танці у рожевому латексі.

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