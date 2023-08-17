Жеребкування Кубка України з футболу: стали відомі суперники клубів прем'єр-ліги (відео)

У четвер, 17 серпня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування пар 1/16 фіналу Кубка України з футболу, останнім володарем якого у 2021 році стало «Динамо».

Як відомо, на цій стадії турніру в боротьбу вступлять вісім команд прем'єр-ліги, компанію яким складуть клуби, що успішно подолали попередні раунди змагань (шість колективів з першої ліги та два — з другої).

Волею жереба пари 1/16 фіналу сформували (матчі відбудуться 23 серпня):

«Скала 1911» (Стрий) — «Рух» (Львів)

«Агробізнес» (Волочиськ) — «Полісся» (Житомир)

«Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) — «Верес» (Рівне)

«Звягель» — «Оболонь» (Київ)

«Маріуполь» — «Колос» (Ковалівка)

«Лівий берег» (Київ) — «Чорноморець» (Одеса)

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — «Металіст 1925» (Харків)

«Вікторія» (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)

Додамо, що на стадії 1/8 фіналу (базова дата — 27 вересня) у боротьбу за трофей вступлять найсильніші за рейтингом клуби УПЛ — «Шахтар», «Дніпро-1», «Зоря», «Динамо», «Олександрія», «Кривбас», «Ворскла» та «Минай».

Нагадаємо, що у сезоні-2021/2022 турнір не був дограний, а у сезоні-2022/2023 не проводився зовсім через повномасштабне вторгнення в Україну російських військ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги конференцій «Динамо» — «Аріс».

Фото uaf.ua

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