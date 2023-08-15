Де дивитися онлайн «Динамо» — «Аріс»: розклад трансляцій та прогноз на матч кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 17 серпня, у Бухаресті на стадіоні «Джулешті» пройде матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між київським «Динамо» та грецьким «Арісом» (арбітр — Себастьян Гісхамер з Австрії). Нагадаємо, перша зустріч суперників у Салоніках завершилася мінімальною перемогою господарів — 1:0.

Огляд матчу «Аріс» — «Динамо» — 1:0

Обидві команди вели цілеспрямовану підготовку до майбутнього поєдинку. Якщо динамівці перенесли матч 3-го туру чемпіонату України проти «Металіста 1925» заради такої можливості, то клубу із Салонік цього робити не довелося, оскільки чемпіонат Греції для них лише стартує 20-го числа виїзним поєдинком проти ОФІ.

Букмекери в матчі на «Джулешті» віддають перевагу динамівцям. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу підопічних Мірчі Луческу приймають із коефіцієнтом 1,81, на нічию — 3,65, на перемогу хлопців Апостолоса Терзіса — 4,70. А ось на прохід до наступного раунду фаворитами вже вважаються греки — 1,70 на їхній успіх проти 2,20 у киян.

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Аріс» (початок — о 20:00) на території України можна буде подивитися на телеканалі «2+2», а також в інтернеті на Youtube-каналах «Динамо Київ» та FootballHub.

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

17 серпня (четвер)

«Динамо» — «Аріс» 20:00 «2+2», Youtube-канал «Динамо Київ», Youtube-канал FootballHub

Додамо, що переможець цього протистояння вийде на сильнішого в парі «Нефтчі» (Азербайджан) — «Бешикташ» (Туреччина). У першому поєдинку турецька команда здобула виїзну перемогу — 3:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Безус знову став героєм єврокубкового поєдинку у складі «Омонії».

Фото ФК «Динамо»

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