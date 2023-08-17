«Динамо» у неймовірному поєдинку вибило «Аріс» з єврокубків: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 17 серпня, київське «Динамо», яке програло грецькому «Арісу» в гостях (0:1), на стадіоні «Джулешті» в Бухаресті провело матч-відповідь 3-го відбірного раунду Ліги конференцій.

Ліга конференцій. 3-й раунд відбору. Матч-відповідь

«Динамо» (Київ, Україна) — «Аріс» (Салоніки, Греція) — 2:1 (по пенальті — 6:5)

«Динамо»: Бущан, Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик (Караваєв, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Шапаренко (Андрієвський, 72), Волошин (Діалло, 83), Ярмоленко (Періс, 106), Буяльський, Ванат (Беніто, 106).

Голи: Волошин (45), Караваєв (85) — Джурасек (39).

На 106-й хвилині вилучно Павічіча («Аріс»).

Перенесення матчу чемпіонату України з «Металістом 1925» дозволило динамівцям майже тиждень цілеспрямовано готуватися в столиці Румунії до зустрічі з греками. Права на помилку не було, адже непрохід за сумою двох зустрічей п'ятої команди чемпіонату Греції автоматично означав для підопічних Мірчі Луческу виліт з єврокубків.

78-річний наставник «біло-синіх» у місті свого дитинства кинув у бій тих самих футболістів, що й у Греції, за винятком травмованого Попова (його в центрі захисту замінив Дячук), Кабаєва (замість нього на поле вийшов Волошин) та Беніто, котрий поступився місцем в «основі» форварду Ванату, який одужав.

Більшу частину першого тайму кияни провели в марних спробах зламати масовану оборону «Аріса». Без моментів. А греки разок навідалися у володіння Бущана, і колишній гравець «Дніпра-1» та «Шахтаря» Джурасек безперешкодно вивів гостей уперед — 0:1.

Ще добре, що до перерви «Динамо» вдалося відігратися, коли після «парашута» від Сидорчука Волошин головою майстерно перекинув другого голкіпера команди з Салонік — 1:1.

Другий тайм розпочався та закінчився шикарними шансами «Аріса». Добре, що пронесло. А ось активність «Динамо» на 85-й хвилині вилилася в розкішний гол з льоту Караваєва, котрий вийшов на заміну, — 2:1. З'ясування стосунків перейшло в овертайм.

У додатковий час греки залишилися у меншості та мали «ховати» «Динамо», але Бущан дозволив протистоянню перекочувати в серію пенальті.

«Лотерея» розтяглася на цілих 14 ударів. На хибу динамівця Перріса футболіста «Аріса» відповіли двома неточними ударами. З Божою допомогою та везінням «Динамо» вибило команду із Салонік з єврокубків.

Путівку до групового раунду Ліги конференцій «Динамо» оскаржить у поєдинках з турецьким «Бешикташем», який за сумою двох зустрічей впевнено пройшов азербайджанський «Нефтчі» (3:1 — у гостях та 2:1 — вдома). Першу зустріч підопічні Мірчі Луческу проведуть 24 серпня у Бухаресті, матч у відповідь — 31-го у Стамбулі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» програла «Ділі» і припинила виступи в Лізі конференцій.

Фото ФК «Динамо»

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