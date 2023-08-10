Гол з пенальті приніс «Арісу» перемогу над «Динамо»: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 10 серпня, київське «Динамо», що перемогло в УПЛ «Оболонь» (4:2), провело на стадіоні імені Клеантіса Вікелідіса в Салоніках перший поєдинок 3-го відбірного раунду Ліги конференцій проти грецького «Аріса».

Ліга конференцій. 3-й відбірний раунд. Перший матч

«Аріс» (Салоніки, Греція) — «Динамо» (Київ, Україна) — 1:0

«Динамо»: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, (Бражко, 82) Шапаренко (Шепелєв, 82), Кабаєв (Волошин, 82), Ярмоленко, Буяльський, Беніто.

Гол: Пальма (69, з пенальті).

До місця проведення єврокубкової зустрічі команда 78-річного Мірчі Луческу добиралася майже добу — 13 години їхали поїздом до Чернівців, чотири години автобусом до Сучави та 2,5 години летіли до Салонік. Нічого не вдієш — такі реалії.

У минулі роки «біло-сині» гостювали в Греції п'ять разів і програли лише одного разу — чверть століття тому «Панатінаїкосу» (1:2).

Перший тайм нинішньої зустрічі за підтримки трибун значно активніше провів «Аріс», у стартовому складі якого не було жодного грека. І в одному з епізодів після помилки Сироти та удару шведа Карлссона киян від гола врятувала лише спина Дубінчака, від якої м'яч полетів вище воріт. Був шанс до перерви забити і у «Динамо», якому через температуру не зміг допомогти найкращий бомбардир Ванат. Але австралійський рефері Джіллетт, який працює на матчах АПЛ, не ризикнув призначити пенальті після фолу господарів у своєму штрафному майданчику на Буяльському.

А ось у середині другого тайму рефері все ж таки вказав на 11-метрову позначку, але лише у штрафному майданчику «Динамо», коли Сирота підіграв собі рукою. Гондурасець Пальма з «позначки» був точним, хоча Бущану не вистачило зовсім небагато, щоб відбити удар, — 1:0. Свій гол гравці «Аріса» присвятили загиблому фанату АЕКа, якого зарізали перед грою із загребським «Динамо».

У час, що залишився до фінального свистка, у «Динамо» не було реальних шансів відігратися. Ба більше, якби не відмінна реакція Бущана на 93 хвилині, бути б 2:0. Так що все в цій парі вирішиться за тиждень. Якщо команда Луческу не додасть, з єврокубками можна попрощатися вже до середини серпня. З ганьбою.

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 17 серпня на домашній арені румунського «Рапіда» в Бухаресті (початок — о 20:00). Нагадаємо, що у разі успішного проходження грецького бар'єра «Динамо» в раунді плей-оф Ліги конференцій зіграє 24 та 31 серпня з переможцем пари «Бешикташ» (Туреччина) — «Нефтчі» (Азербайджан). У першій зустрічі турки легко перемогли у Баку — 3:1 (Абубакар, 14, Мулека, 23, Учан, 62 — Лебон, 79).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» у поєдинку Ліги Європи з розгромним рахунком програв у Празі чеській «Славії».

Фото ФК «Динамо»

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