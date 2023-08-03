«Ворскла» пропустила на 86-й хвилині та прикро вилетіла з Ліги конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 3 серпня, у грузинському Горі пройшов матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між місцевим клубом «Діла» та полтавською «Ворсклою». Нагадаємо, у першому поєдинку, що був зіграний у польському місті Тихи, підопічні Віктора Скрипника здобули вольову перемогу — 2:1.

Ліга конференцій. 2-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

«Діла» (Грузія) — «Ворскла» (Україна) — 3:1

«Ворскла»: Ісенко, Пердута, Чеснаков (Хрипчук, 73), Тьягу Сантана, Крупський (Нестеренко, 56), Павлюк, Скляр, Кане, Феліпе (Бацула, 36), Юрченко (Челядін, 73), Степанюк.

Голи: Парулава (45), Ковталюк (71), Гейл (86) — Степанюк (74).

Перший матч — 1:2

Грузинський клуб із перших хвилин пішов уперед, сподіваючись забити швидкий гол та ліквідувати гандикап після матчу в Польщі. Але тривалий час «Діла» не могла завдати точного завершального удару. Особливо старався українець Ковталюк (автор голу в першому матчі) — спочатку форвард не зупинив м'яч перед порожніми воротами після флангового прострілу, а потім трохи не встиг замкнути ще одну передачу зліва.

Домогтися свого господарям вдалося перед самою перервою. Після закидання до штрафного майданчика Ісенко далеко вийшов із воріт та вибив м'яча кулаками. На підборі зіграв Сантос і навісним ударом пробив у поперечину, а до м'яча, що відскочив у поле, встигнув Парулава, добивши у сітку — 1:0.

У другому таймі команди обмінялися небезпечними моментами, а потім «Діла» забила другий м'яч. Свого таки досяг Ковталюк: партнери вивели форварда до воріт, і той пробив повз Ісенка — 2:0.

Утім, господарі недовго вели у рахунку за сумою двох матчів. Кілька хвилин знадобилося підопічним Віктора Скрипника, щоб відіграти один м'яч. Бацула віддав передачу у напрямку штрафного майданчика, Нестеренко не дали зачепитися за м'яч, але круглий докотився до Степанюка, який одним рухом пішов від опіки захисника, обіграв воротаря та закотив у порожні ворота — 2:1.

Матч ішов до овертайму, але за кілька хвилин до кінця основного часу чергове закидання до штрафного майданчика «Ворскли» виявилося фатальним: Гейл прийняв м'яча на груди, скинув собі на хід та носком встигнув прокинути м'яча над Ісенком, який кинувся в ноги, — 3:1.

Таким чином, «Ворскла» третій рік поспіль вилітає з Ліги конференцій уже після другого кваліфікаційного раунду: у сезоні-2021/2022 полтавців залишив за бортом турніру фінський КуПС, у сезоні-2022/2023 — шведський АІК. І ось тепер грузинська «Діла»…

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Фото ФК «Ворскла»

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